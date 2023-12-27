«ليوا الدولي» يستضيف منافسات أضخم فئة سيارات استعراضية اليوم

المصدر: الظفرة - وام

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يستضيف مهرجان ليوا الدولي، اليوم، منافسات استعراض سيارات «المونستر جام» الدولية لأول مرة، والتي تعد أضخم فئة من السيارات الاستعراضية.

وتعد «المونستر جام» تجربة مثيرة بدخول شاحنات يصل وزنها إلى 5 أطنان لمضمار مخصص لمثل هذه التحديات، وتستعرض مهارات المتسابقين وقوانين الفيزياء بالصعود والنزول.

وأقيمت في اليوم الأول تحديات الاستعراض لسيارات لفئة «T»، وحصد المركز الأول بأجمل استعراض سلطان يوسف الحمادي، وفاز محمد راشد الظاهري بالمركز الأول لفئة «N»، وحقق محمد جمعة الذيب أجمل استعراض في فئة «S».

وقال محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي: «سعداء بأن يصل عدد المشاركين إلى رقم قياسي جديد في الاستعراض الحر، ليكسر كل الأرقام السابقة في هذه المنافسة، وقرار إقامة جولتين للاستعراض الحر في هذه النسخة جاء بحكم الإقبال الكبير من الشباب على المشاركة».

وأضاف: «مثل هذه المنافسات تعطي الفرصة للمشاركين من أجل إبراز مهاراتهم، ومنح فرصة المنافسة في الأجواء المثالية، وممارسة الهوايات في مكان مقنن، وحلبة مخصصة لذلك».

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