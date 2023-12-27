دبي تُجهز نجوم التنس للموسم الجديد

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لنجوم التنس العالميين لإقامة تحضيراتهم للموسم الجديد، بفضل ما تتميز به من عوامل جذب عديدة لا مثيل لها في أي مكان في العالم، حيث تتفرد «دانة الدنيا» بطقسها الشتوي المعتدل وبنيتها التحتية المتطورة والمرافق الرياضية والسياحية الفخمة، إضافة إلى ما توفره لهم من خدمات راقية على مستوى التدريب والأنشطة الترفيهية العائلية، وتشمل عوامل الجذب الكبيرة الأخرى مهرجان دبي للتسوق والاحتفالات التي تقام كل عامٍ في أعياد الميلاد وليلة رأس السنة.

ومنذ بداية الشهر الجاري، توافد إلى دبي أبرز المصنفين العالميين في رياضة التنس للاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في يناير المقبل وبعض الاستحقاقات الأخرى على غرار بطولة الدوري العالمي للتنس التي استضافتها أبوظبي من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري وكأس موسم الرياض.

وتضم قائمة نجوم التنس الذين اختاروا دبي لتكون مقراً لتحضيراتهم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً الذي حل بدبي الأسبوع الماضي وأجرى العديد من الحصص التدريبية بمجمع ند الشبا الرياضي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد ومباراته المرتقبة اليوم، التي تجمعه مع المصنف الثاني عالمياً الإسباني كارلوس الكاراز ضمن فعاليات كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويرتبط ديوكوفيتش بعلاقة وطيدة مع دبي منذ سنوات طويلة، حيث يحرص على زيارتها في مناسبات عديدة على مدار العام سواء للتدريب أو السياحة، لاسيما خلال فترة أعياد الميلاد، وأعرب في العديد من المرات عن حبه الكبير لدبي والتي يعتبرها بيته الثاني، ومن المتوقع أن يعود المصنف الأول عالمياً إلى دبي لمواصلة تحضيراته قبل الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل، كما نشر ديوكوفيتش على حسابه بـ«انستغرام» فيديو خاصاً به وهو يتدرب على شاطئ البحر بأحد المنتجعات السياحية في دبي.

واختارت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً إقامة تحضيراتها الطويلة لموسم التنس المليء بالتحديات في دبي منذ بداية الشهر الجاري.

ونشرت سابالينكا على حسابها في «انستغرام» لقطات فيديو وهي تتدرب على شاطئ دبي الجميل وفي ملعب التنس في منتجع «أتلانتس ذا رويال» أحد أبرز الوجهات الترفيهية في العالم والذي يتميز بتنوع إطلالاته على جزيرة النخلة، إضافة لمجموعة من الصور مع نجمة التنس الإسبانية باولا بادوسا أثناء زيارتهما لإحدى وجهات دبي.

وتتطلع سابالينكا التي قضت فترة إعداد طويلة في دبي إلى مواصلة تألقها في عالم الكرة الصفراء بعد تحقيقها عاماً حافلاً بالإنجازات في 2023 مع فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، ووصولها إلى نصف النهائي في كل من بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، إضافة إلى وصولها إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وجاءت زيارة ديوكوفيتش وسابالينكا إلى دبي بعد أيام قليلة من تتويجهما بطلين للعالم في 2023 من قبل الاتحاد الدولي للتنس، نظراً «لأدائهما المتميز» في البطولات الأربع الكبرى، إذ ظفر ديوكوفيتش بثلاثة من ألقابها، فيما حققت سابالينكا مراتب متقدمة أهمها فوزها بلقبها الكبير الأول في أستراليا.

وتضم قائمة النجوم العالميين الآخرين، الذين اختاروا دبي للاستعداد للموسم الجديد، الروسي أندريه روبليف المصنف الخامس عالمياً والذي نشر صورة على حسابه في «انستغرام» تجمعه مع النجم الفرنسي بول بوغبا أثناء حصة تدريب في مجمع ند الشبا الرياضي والروسي غريغور ديمتروف المصنف 14 عالمياً.

وقضى البريطاني آندي موراي فترة إعداد لمدة 12 يوماً في دبي قبل المغادرة الأسبوع الماضي، ونشر المصنف رقم 1 عالمياً سابقاً و42 حالياً مقطع فيديو وهو يتدرب على أحد ملاعب سوق دبي الحرة في القرهود.

كما يستعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً حالياً في دبي، ونشر النجم اليوناني مقطع فيديو على حسابه في «انستغرام» وهو يستمتع بحضور منافسات جائزة طيران الإمارات الكبرى للإبحار التي أقيمت قبل أسبوعين في ميناء راشد بدبي.

وانضم الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث عالمياً وأحد أبرز اللاعبين في عام 2023 إلى قائمة اللاعبين العالميين الذين اختاروا دبي للاستعداد للموسم الجديد.

وأكد صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن دبي أصبحت وجهة مفضلة لنجوم ونجمات التنس العالميين سواء للعيش أو الزيارة وكذلك للاستعداد للموسم، بفضل ما تنعم به من عوامل جذب عديدة، إضافة لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وارتباطها مع مختلف المدن العالمية عبر رحلات طيران مباشرة والطقس الملائم للتدريب طوال العام وجودة الحياة فيها، وهو ما يسهل عملية التنقل للاعبين بين مختلف البطولات، وقال: تمثل دبي مكاناً رائعاً للاعبي التنس باعتبارها مركزاً عالمياً للسياحة، وما تتميز به من عوامل جذب عديدة.

وأوضح تهلك أن بطولات سوق دبي الحرة للتنس لعبت دوراً مهماً في جعل دبي وجهة مفضلة بالنسبة لنجوم التنس، حيث أتاحت لهم المشاركة في منافساتها باستمرار فرصة اكتشافها عن قرب وبالتالي اختيارها كمقر شبه دائم للتدريب أو العيش.

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