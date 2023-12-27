أحمد الزيودي: كل الإمكانات لإنجاح استضافة مونديال ناشئي التايكواندو

المصدر: الفجيرة - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو، عن توفير كل الإمكانات لاستضافة بطولة العالم للتايكواندو للناشئين التي فازت الإمارات بتنظيمها في 2025، بإمارة الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم المتواصل من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، ورعايتهما الدائمة التي تمثل حجر الأساس والقاعدة الصلبة، والركيزة المهمة للارتقاء بالقطاع الرياضي، وخصوصاً الألعاب القتالية.

وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، أن إمارة الفجيرة ترسخ مكانتها المميزة في استضافة واحتضان الفعاليات القارية والدولية، وفق أفضل الممارسات، بما يعكس ريادة دولة الإمارات العالمية ومكانتها الكبيرة في تنظيم البطولات الدولية.

وأشار الزيودي إلى تكوين فرق عمل للإعداد والتجهيز لاستضافة البطولة العربية للتايكواندو في نسختها الرابعة يومي 1 و2 فبراير المقبل، وبطولة الفجيرة للتايكواندو في نسختها الـ 11 من 4 إلى 7 فبراير أيضاً، بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، وإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو لضمان تحقيق أفضل معدلات النجاح التنظيمي.

وأكد الزيودي أن البطولة العربية ستشهد تواجد الدكتور تشونج وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، لحضور فعالياتها، وتقديم جائزة شخصية العام الإنسانية إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تقديراً لجهود سموه في دعم مؤسسة التايكوندو الإنسانية، والتي تمكنت من الاضطلاع بأدوار مهمة في تدريب الأطفال اللاجئين على مستوى العالم لممارسي اللعبة، وتقديم الدعم الفني الكبير لتطوير قدراتهم.

وتوجه الزيودي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، على توجيهاته بتوفير أعلى مستويات الجاهزية لتحقيق أهداف البطولتين وإنجاحهما، بما يرسخ مكانة الفجيرة في دعم مؤشرات الرياضة وتنافسيتها، لتحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها في مجال الرياضة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

على جانب آخر، قال الزيودي إن الاتحاد يستعد بتحضيرات مكثفة للتحدي المقبل بالمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات في أبريل 2024، بما تمثله من أهمية كبيرة بتواجد الدول الخليجية الشقيقة.

كما أشار إلى حرص الاتحاد على البرامج التطويرية المختلفة، بالتعاون مع الأندية، لتمكين اللاعبين واللاعبات من الارتقاء بمستوياتهم الفنية، وتوفير أفضل الوسائل الحديثة، لبناء قدراتهم، وصقل مهاراتهم، بجانب الاهتمام أيضاً بالعنصر النسائي مع تزايد عدد المشاركين والمشاركات في مختلف فعاليات التايكواندو.

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