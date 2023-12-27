ولي عهد رأس الخيمة يقيم مأدبة غداء لضيوف مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مأدبة غداء، على شرف ضيوف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة «السوان 2023 - 2024»، في نسخته الثالثة عشرة.

وكان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي قد شهد فعاليات المهرجان، التي انطلقت، أول من أمس، على أرضية ميدان «السوان» في إمارة رأس الخيمة.

وكرم سموه الفائزين بمنافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، واستطاعت «الظبي» بشعار ناصر حمد بن سهيل الخييلي أن تنتزع كأس الحقايق الأبكار المفتوح، والمركز الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:47:0، وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان طار «شاهين» لحمد مسلم حمد متعب العامري مع البندقية، والمركز الأول، وأنهى شاهين مسافة الشوط بزمن قدره 5:44:0.

وأشاد سموه باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الكبير بهذا المهرجان السنوي، الذي يقام تحت رعاية سموه، ودعمه لمختلف الرياضات والفعاليات التراثية في الدولة، بهدف الحفاظ على تراث الآباء والأجداد، وتناقله بين الأجيال، مشيراً إلى أن سباقات الهجن تعد جزءاً من موروث دولة الإمارات، حيث كانت محل اهتمام المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة بالضيوف المشاركين في سباقات المهرجان والحضور، الذين توافدوا لمتابعة هذا المهرجان السنوي المهم.

وأكد سموه أن المهرجان يحظى باهتمام كبير من قبل المهتمين بهذه الرياضة ومحبيها، وأصبح ملتقى سنوياً مهماً، يجتذب مشاركات واسعة من قبل ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتنافس في مختلف فئاته وللفوز بجوائزه القيمة، وأشار سموه إلى أهمية الحفاظ على رياضة سباقات الهجن، التي تعكس التراث الغني للدولة، كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء الإمارات.

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