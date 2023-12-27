خالد القاسمي: هدفنا دعم رياضة المرأة العربية لدورها المتميز في التنمية الشاملة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لـ «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات» والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة 2 فبراير المقبل، حرص الشارقة على احتضان وتنظيم الفعاليات ذات البعد التنموي الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، لما يمثله من دلالات على ثقافة ومواقف المجتمعات الراقية والمتقدمة، ولدوره الكبير في تمكين النساء والفتيات ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشارك فيها المرأة على مبدأ أفضلية القدرات والمواهب وتكافؤ الفرص.

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