سلطان بن خليفة بن شخبوط يهنئ خالد بن حميد برئاسة «عربي الشطرنج»

المصدر: العين ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد العربي للشطرنج، للدورة الجديدة 2023 ـ 2027.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة، أن هذه الخطوة تعد تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها في خدمة اللعبة، مؤكداً ثقته بأن رئاسته للاتحاد ستضيف بعداً جديداً لتطوير اللعبة وتعزيز مكانتها في العالم العربي.

وأضاف: الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ستسهم في رفع مكانة الشطرنج العربي، وتعزيز دوره على الساحة الدولية، ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، ونرحب بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج تحت قيادته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز