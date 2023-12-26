"ماراثون رحلة الهجن" ضمن مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة

المصدر: وام

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شاركت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل "السوان 2023 -2024 "، وذلك من خلال إقامة شوطين لماراثون رحلة الهجن على مضمار "السوان" في إمارة رأس الخيمة.

وشهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر، وقُسّم إلى فئتين رجال وسيدات، مشاركة 32 متسابقاً من المقيمين في دولة الإمارات، الذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دورياً لهم، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن ، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من المركز، وضمّ الماراثون 18 جنسية مختلفة، من دول: بريطانيا، أمريكا، روسيا، النمسا، جمهورية التشيك، الفلبين، البرازيل، بلجيكا، لوكسمبورج، الصين، فرنسا، هولندا، إسبانيا، إستونيا، إيطاليا، ألمانيا، السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وفي فئة السيدات، حققت الأستونية "لورا عزت" المركز الأول في السباق، وجاءت بالمركز الثاني الصينية "أليكسيس هو" بفارق ضئيل، فيما ذهب المركز الثالث للإماراتية "حمدة محمد عبد الله".

وفي فئة الرجال استطاع الفرنسي "أليكسندري فيدوتوف" من تحقيق المركز الأول، تلاه البريطاني "توماس بولوك" في المركز الثاني، فيما حلّ الفلبيني "ناتانيل ألابيد" في المركز الثالث.

وقام الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، بتتويج الفائزين بحضور سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعادة عبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع.

وأكد بن دلموك، أن إقامة هذا السباق ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، يحمل العديد من المكتسبات على الصعيد الوطني، نظراً للأهمية الكبيرة التي تتصف بها هذه الرياضة التراثية العريقة، ولجماهيريتها الكبيرة ضمن أوساط أبناء الإمارات.

وأضاف سعادته، أن إقامة هذه السباقات بشكل منتظم ودوري، منحتنا خبرة كبيرة في إخراجها بالشكل الذي يليق بها، خاصة بأننا نشارك ضمن مهرجان يحمل اسم سيدي رئيس الدولة.

واختتم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان حديثه قائلاً: أصبح هؤلاء المقيمين يمتلكون القدرات والإمكانيات اللازمة لقيادة المطية والمشاركة في هذه الماراثونات، وهو الأمر الذي نتطلع من خلال استراتيجية المركز لنشر وغرس التراث وإبرازه على كافة الأصعدة في دولتنا.

و عبرت الأستونية لورا عزت عن سعادتها بتحقيق ذهبية السباق، وقالت كان قلبي يخفق بشدة كلما اقتربت من خط النهاية، كان التنافس قوي جدًا بين زميلاتي ولكن تمكنت من إنهاء السباق في المركز الأول.

أما الفرنسي أليكسندري فيدوتوف المتوّج بذهبية الرجال فقال: كانت انطلاقتي غير موفقة أبدًا، ولكن التدريبات التي خضعنا له من قبل مدربي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، منحتني التقدم حيث لم أفقد الأمل وواصلت الضغط على المطية للركض بسرعة أكبر، وهذا ما حدث فتمكنت من تحقيق المركز الأول في الأمتار الأخيرة.

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