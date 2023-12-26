«القوس والسهم» يكرم أصحاب الإنجازات والشركاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم، احتفالاً لتكريم أصحاب الإنجازات في البطولات القارية والدولية في 2023، بمناسبة «اليوبيل البرونزي» لتأسيس رياضة القوس والسهم.

وتضمن التكريم 22 لاعباً ولاعبة من أصحاب الإنجازات في 2023، على مستوى البطولات القارية والدولية.

وكرم الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وحميد عبد الله المشرخ، الأمين العام للاتحاد، أصحاب الإنجازات، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتورة نورا المرزوقي وعادل الحمادي، وراشد الشيباني، وعدد من ممثلي المؤسسات، ورؤساء الأندية.

كما تم تكريم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والعقيد عبد الرحمن النقبي مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بالإنابة، والعديد من شركاء الاتحاد، تقديراً لدورهم في دعم برامجه وفعالياته.

وأثنى الدكتور سعيد مصبح الكعبي على الإنجازات المتميزة لأبطال القوس والسهم في المنافسات الخارجية خلال العام الحالي، والأعوام الماضية، وتحقيق أبرز النتائج في البطولات، والتطور الكبير الذي شهدته اللعبة على كافة المستويات، والتفاعل الإيجابي من الأندية مع برامج الاتحاد، واستراتيجياته لتطوير اللعبة، ودعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر من الذكور والإناث، بالإضافة إلى الدور الفاعل من الشركاء مع برامج الاتحاد وفعالياته المختلفة.

وقال الكعبي: الاتحاد يواصل جهوده التطويرية، وتوفير المتطلبات التي ترتقي بالطموحات الوطنية في اللعبة، مشيراً إلى أن وجود أبناء الإمارات من أعضاء الاتحاد في المناصب القارية والدولية، يعزز المكانة الريادية للدولة في المساهمة على المستوى القاري والدولي، في عكس الصورة المشرفة عن أبناء الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز