ختام ناجح لمنافسات «دبي المفتوحة لأكاديميات التنس»   

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس وشركة «سبورت سبيرت» لإدارة الفعاليات خلال ديسمبر الجاري، واستمرت منافساتها لمدة أسبوع بملاعب هوب للتنس في واحة دبي للسليكون.

وشهدت النسخة الأولى من البطولة منافسات قوية في فئتي الماسترز والكبار للسيدات والرجال من مختلف الجنسيات، الذين تنافسوا في فئتي الفردي والزوجي، أمام حضور تقدمته نجمة التنس الهندية العالمية سانيا ميرزا، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، وسيف محمد، رئيس شركة «سبورت سبيرت» لإدارة الفعاليات، وحذيفة إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة سبورت سبيرت، وخالد العامري، أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أشاد أحمد سالم المهري بالمشاركين في البطولة التي كشفت عن مواهب واعدة، وشكر اللاعبين على تفانيهم وتألقهم أثناء المنافسات. بدوره، ثمن ناصر المرزوقي دور اللجنة المنظمة للبطولة لتعزيزها الشعور بالانتماء للمجتمع لجميع المشاركين وتوفير منصة للاعبين لاستعراض مواهبهم.

وأكد حذيفة إبراهيم التزام الحدث بالاستدامة البيئية، وتنفيذ ممارسات صديقة للبيئة لتعزيز مساهمة الرياضة في مستقبل مستدام.

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