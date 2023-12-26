اليافعي بطلاً للجولة الأولى من بطولة «الإمارات للفورمولا 4»

المصدر: أبوظبي - وام

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توج المتسابق سالم اليافعي بطلاً للجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4، التي أقيمت مساء أول من أمس على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بينما حل في المركز الثاني عبيد مبارك علي، وجاء في المركز الثالث سلطان صقر الفلاحي.

وأقيمت المنافسة على مرحلتين لتهدي الفوز إلى سالم اليافعي بعد أن أنهى السباق الثاني في 20,24 دقيقة وحقق 22 دورة متفوقاً بفارق 18 ثانية عن عبيد مبارك صاحب المركز الثاني.

وكرم سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين، بحضور سعود عبدالعزيز أحمد، مدير عام نادي المحركات المائية السعودي، وناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ووجه سالم الرميثي التهنئة لجميع الفائزين، مؤكداً أن البطولة أقيمت في ظروف ملائمة مع نهاية السنة الحالية، وحظيت بمشاركة قوية، وقال: «نشكر كل من شارك في السباق، ونتطلع دوماً إلى تحقيق أفضل المكتسبات في مختلف البطولات والفعاليات التي ينظمها النادي البحري. شاهدنا مستوى فنياً عالياً بين المشاركين، وقوة كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى، وهو ما نطمح له من أجل صقل مهارات الشباب».

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