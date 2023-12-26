«الجودو» يعتمد قائمة المنتخب المشارك في بطولة البرتغال

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة منتخبنا الأول للجودو، المقرر مشاركته في بطولة «أوديفيلاس غراند سلام» للجودو التي تقام في البرتغال خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، والتي تضم 3 لاعبين هم: اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في وزن تحت 57 كجم، كريم عبداللطيف في وزن تحت 73 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وذلك على ضوء مستوياتهم وحاجتهم لزيادة رصيدهم من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 المقبل، يرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، إضافة إلى تواجد فيكتور سيكتروف المدير الفني للمنتخب.

من جانبه، أكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن برنامج المنتخب يسير كما خطط له مجلس إدارة الاتحاد بتوصية من لجنته الفنية للوصول لبطولة أبوظبي غراند سلام، المقررة لها حسب موعدها الجديد خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2024، وصولاً لأولمبياد باريس 2024، بما يعكس السمعة الطيبة لرياضة الإمارات ويرضي طموحات الاتحاد الدولي للجودو «IJF» الذي يحرص على دعم ممثليه في مثل تلك الأحداث الرياضية العالمية، وقد شهد معسكر الإعداد المقام حالياً للمنتخب في جورجيا تطوراً ملحوظاً في لياقة اللاعبين ومستوياتهم الفنية.

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