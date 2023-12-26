محمد الشرقي: القطاع الرياضي يدعم ركائز النهضة والتطور في الإمارات

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور القطاع الرياضي في دعم ركائز النهضة والتطور على مستوى الدولة، وأهمية البطولات والمنافسات الرياضية في تعزيز توجّهاتها نحو الارتقاء بهذا القطاع على جميع المستويات.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب الرابعة، والنسخة الـ 11 لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو.

وأشار سموّه إلى توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للبطولات الدولية، التي تستقطب الأندية واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية من حول العالم، وتعزز مكانة الفجيرة في دعم مؤشرات الرياضة وتنافسيتها، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة وتوجّهاتها في مجال الرياضة على الصعيد الإقليمي والعالمي.

واطّلع سموّه خلال اللقاء، على استعدادات اللجنة المنظمة، وتحضيراتها لاستضافة البطولتين في فبراير 2024، بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، وإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، وبمشاركة دولية واسعة. ووجّه سموّه بضرورة بذل أعلى مستويات الجاهزية لتحقيق أهداف البطولة وإنجاحها، دعماً لدورها في تطوير قطاع الرياضات القتالية على مستوى الإمارة والدولة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة، ونادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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