«الغزال» يحلق بناموس الشوط الأول في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، أمس، جانباً من منافسات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة «السوان 2023 - 2024»، وذلك على أرضية «ميدان السوان» في رأس الخيمة.

وأكد الشيخ صقر بن سعود، أن سباقات الهجن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة لجميع أبناء الوطن، وتعيد إلى الأذهان الماضي التليد للآباء والأجداد، ومدى تعلقهم بهذه الرياضة التراثية المتأصلة، وحرصهم على نقلها للأجيال، وزرع حبها في نفوسهم.

عرفان

وأشار الشيخ صقر بن سعود إلى أهمية الحفاظ على هذه الرياضة التي تعكس التراث الغني لدولة الإمارات، وتجسد قيم الوفاء والعرفان التي رسخها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء مجتمع الإمارات.

ورفع الشيخ صقر بن سعود أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة للدولة، على دعمها الكبير لمختلف الرياضات والفعاليات التراثية في الدولة، ولسباقات الهجن خصوصاً، بهدف الحفاظ على الموروثات المجتمعية المتأصلة.

تتويج

كما توج الشيخ صقر بن سعود بن محمد القاسمي الفائزين ضمن منافسات اليوم الأول، حيث فاز مطر محمد مطر المهيري بناموس الشوط الأول للسباق التراثي مع «الغزال»، وتم تخصيص البداية المسائية للسباق التراثي و9 أشواط، 7 منها لأبناء الإمارات والفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، مع شوطين لأبناء الجاليات المقيمة على أًرض الإمارات.

واستطاع المهيري أن يكسب المركز الأول بعد وصوله خط النهاية في 3:05:01 دقيقة. وفي الشوط الثاني فاز عيسى سعيد بن سرود المنصوري بالمركز الأول مع «كفو»، بتوقيت 3:13:9 دقيقة، وفي الشوط الثالث وسباق السيدات المخصص للجاليات كانت الأستونية لورا عزت أول الواصلات لخط النهاية محرزة المركز الأول في 3:25:5 دقيقة.

نتائج

وفي أشواط سن المفاريد ضمن مسابقات اليوم الأول من مزاينة الإبل في المهرجان، وأسفرت النتائج في شوط مفاريد شرايا محليات لأبناء القبائل عن فوز «سيوف» لمالكها حمد محمد الأحبابي بالمركز الأول، وفي شوط مفاريد تلاد محليات لأبناء القبائل فازت «الذيبة» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضة الخييلي بالمركز الأول، وأظهرت النتائج في شوط مفاريد مهجنات أصايل محليات لأبناء القبائل فوز «بيان» لمالكها حمد بخيت حمد حويرب المنصوري بالمركز الأول.

أما في شوط مفاريد شرايا محليات لأبناء القبائل «أهل المنطقة» فقد حصدت المركز الأول «خيال» لمالكها مصبح جاسم مصبح الرايحي العليلي.

منافسات

على جانب أخر، انطلقت أمس مسابقات مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في المهرجان، والتي خصص لها 280 جائزة موزعة على 28 شوطاً بمجموع جوائز يبلغ 4 ملايين و300 ألف درهم، وشهدت المنطقة المحيطة بميدان سباقات الهجن في السوان، توافداً كبيراً من مُلاك الإبل الأصيلة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في منافسات أشواط اليوم الأول لسن المفاريد ضمن 4 أشواط للمحليات والمهجنات الأصايل «شرايا محليات عام لأبناء القبائل، تلاد محليات عام لأبناء القبائل، شرايا محليات لأبناء القبائل، مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل».

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