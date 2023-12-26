«عربية السلة للرجال» تنطلق بالقاهرة اليوم

المصدر: القاهرة- البيان

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تنطلق اليوم الثلاثاء بمجمع الصالات باستاد القاهرة بطولة منتخبات الرجال لكرة السلة في نسختها الـ 25 بمشاركة الجزائر وليبيا والصومال وموريتانيا في المجموعة الأولى، ومصر حاملة الرقم القياسي بـ «12 لقب» وتونس وصيف البطولة الأخيرة، والكويت والإمارات والمغرب في المجموعة الثانية الحديدية، وتشهد الجولة الأولى مواجهة ساخنة بين الكويت وتونس في الساعة الواحدة ظهراً يليهما في الثالثة والنصف عصراً الجزائر والصومال، ثم يلتقي في السابعة مساء وبعد حفل الافتتاح منتخبا مصر والإمارات.

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