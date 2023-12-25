سالم عبد الرحمن إلى أوزبكستان للمشاركة في مونديال الشطرنج خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري

المصدر: دبي - البيان

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غادرت أمس الأحد بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج متوجهة إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة سمرقند أوزبكستان خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري، يضم الوفد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن ويرافقه فريقه الفني، وتعد البطولة إحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين واللاعبين الكبار.

و مع ما يقرب من 207 لاعبين ممثلين لـ 47 دولة، تنتهي البطولات الدولية الرسمية للعام 2023 بمشهد هائل وتنافس كبير، ومن المتوقع أن يشهد هذا الحدث المرتقب الذي يستمر لمدة خمسة أيام نخبة لاعبي الشطرنج في العالم يتنافسون على الألقاب المرموقة لبطولتي العالم في الشطرنج السريع والخاطف، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز مليون دولار أمريكي.

يتقدم قائمة المشاركين النرويجي ماغنوس كارلسن بطل العالم والمصنف الأول عالمياً والذي فاز أيضاً ببطولة العالم للسريع والخاطف في عدة نسخ سابقة، وينضم لبطل العالم في خوض المنافسات العديد من الأبطال والأساتذة الكبار بما في ذلك الموهبة الأوزبكية نادربيك عبد الستاروف والذي حقق لقب السريع في العام قبل الماضي والذي تعلق عليه الدولة المستضيفة آمال كبيرة، بالإضافة إلى مواطنه جواهر سينداروف، كما يشارك المصنف الثاني في الكلاسيك الأمريكي فابيانو كروانا والأرميني ليفون أرونيان ذو الخبرة الكبيرة، والروسي ايان نيبوماتشي والهولندي أنيش جيري، والصيني يو يانغي والنجمان الشابان جان كريستوف دودا وفنسنت كيمر، بالإضافة إلى العديد من أفضل اللاعبين العالميين من الهند، بقيادة براغناناندا، وفيديت، وإريجيسي، وغوكيش.

من جهته، أوضح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن صاحب الـ 2680 نقطة يحتل المركز 19 في التصنيف المبدئي العام لبطولة العالم للسريع، مشيراً أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سخر كافة الإمكانيات الممكنة لاستعداد الفتى الذهبي وتجهيزه على أعلى المستويات من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية خلال الفترة الماضية، آخرها كانت البطولة المغلقة التي نظمها النادي ضمن أولمبياد ألف الدولي في منطقة الممشى بالشارقة وضمت 3 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، كما انضم سالم عبدالرحمن إلى معسكر تدريبي مغلق لمدة 5 أيام مع الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين.

وأضاف الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، أن النادي يعمل جاهداً لأجل تحقيق التواجد في منصات التتويج العالمية من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي.

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