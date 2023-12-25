41 ميدالية لتايكواندو اتحاد كلباء في بطولة الإمارات للنخبة

المصدر: كلباء - البيان

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تقدم راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للتايكواندو على دعمهم اللامحدود لأندية الإمارة مما ساهم بشكل فاعل في تطور أداء اللاعبين وخلق بيئة تنافسية عالية على مستوى الإمارة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بظهور لاعبي النادي بشكل مميز في بطولة الإمارات للنخبة للمواطنين لفئتي الرجال والسيدات براعم وناشئين وشباب مقدماً تهانيه إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين على تحقيق هذا الإنجاز المتميز مطالباً الجميع بمواصلة مسيرة النجاح ومطالباً أبناءه اللاعبين ببذل الجهد من أجل المشاركة في البطولات والمنافسات الخارجية لرفع اسم الدولة وإمارة الشارقة عالياً.

جاء ذلك خلال تعليقه على مشاركة النادي في البطولة التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين بنادي الشارقة بتنظيم اتحاد الإمارات للتايكواندو وحصول نادي اتحاد كلباء على كأس المركز الثاني في الترتيب العام بعدد 41 ميدالية منها 12 ذهبية و11 فضية و18 برونزية.

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