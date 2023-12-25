«أبوظبي لألعاب القوى» ينظم دورة لمدربي الأطفال في المدارس

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، تنظيم الدورة الثانية في مجال «رياضة ألعاب القوى للأطفال»، للمدربين والمدرسين العاملين في المدارس، التي ستقام خلال الشهر المقبل في العين، وذلك بالتعاون مع مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى، التابع للاتحاد الدولي.

وكشف النادي عن أنه سينظم ابتداء من يناير المقبل، 3 بطولات على مستوى المدارس في أبوظبي والعين والظفرة، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، أهمية هذه الدورة لانتقاء المواهب، وتطوير المهارات، وتحفيز الناشئين، وتعزيز قدراتهم في أنواع المسابقات المختلفة الخاصة بألعاب القوى، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى التي أقيمت في سبتمبر الماضي في أبوظبي، وشهدت مشاركة 25 مدرباً.

وأضاف: «ندرك أهمية العمل على بناء القدرات والارتقاء بالمستوى الفني للمدربين، لأنهم من سيقومون بالتدريب الذي يشكل حجر الأساس في إعداد الرياضيين منذ الصغر، وحريصون على تطبيق أفضل البرامج التي تسهم في إعداد أبطال واعدين، يتمتعون بالقدرات والمهارات العالية».

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