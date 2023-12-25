دبي تستضيف الجولة الوطنية لـ «الطائرة الشاطئية» 19 يناير

المصدر: دبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عن تنظيم الجولة الوطنية الثانية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير للجولة الأولى، التي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس، في دبي.

شارك في الجولة الأولى 18 فريقاً للرجال و6 للسيدات، تنافسوا على شاطئ كايت بيتش في دبي، بلاعبين ولاعبات من السعودية، وعمان، والجزائر، ومصر، وصربيا، ولاتفيا، وإيطاليا، وروسيا، والبرازيل، وصربيا والأرجنتين، وفاز فريق امبيار الصربي بلقب مسابقة الرجال، فيما فاز فريق دبي بلقب مسابقة السيدات.

وعقب ختام المنافسات، قام عبد الله الدرمكي رئيس الاتحاد، بحضور عضوي مجلس الإدارة جمال عيسى وعوض المنصوري، بتتويج الفائزين والفائزات.

وأكد عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن الجولات الوطنية للطائرة الشاطئية، جزء من استراتيجية الاتحاد، التي تهدف إلى نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة المشاركين. وقال: «شهدت الجولة الوطنية الأولى، التي أقيمت على مدار 3 أيام، إقبالاً كبيراً على المشاركة من مختلف فئات المجتمع، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بالطائرة الشاطئية، ويصب في مصلحة تطوير اللعبة والارتقاء بها».

وأضاف: «في ظل حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسة، وإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع في ممارستها، قرر إقامة الجولة الثانية خلال شهر يناير المقبل في إمارة دبي أيضاً، على أن تتبعها الجولة الثالثة على شواطئ رأس الخيمة، فبراير المقبل، قبل أن تختتم سلسلة الجولات الوطنية في العاصمة أبوظبي بالجولة الرابعة، مارس المقبل».

وأكد أنه من المقرر استحداث تصنيف محلي للاعبين واللاعبات المشاركين في الجولات الوطنية، من أجل تأهيلهم للمشاركة في الأدوار النهائية، بدون خوض تصفيات الأدوار التمهيدية في الجولات المقبلة.

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