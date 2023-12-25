منتخبات الإمارات تتألق في افتتاح «خليجي الغولف» بسلطنة عُمان

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

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تصدرت منتخبات الإمارات الثلاثة المشاركة منافسات اليوم الأول للبطولة الخليجية المقامة حالياً على أرض ملعب غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، والتي تستمر منافساتها حتى الغد، حيث حصل منتخب الإمارات للسيدات على المركز الأول بمجموع 152 ضربة وبواقع 8 ضربات فوق المعدل متقدماً على المنتخب السعودي الذي حل وصيفاً بمجموع 192 ضربة، تلاه في المركز الثالث المنتخب العماني بمجموع 273 ضربة

كما حصل منتخبنا للشباب تحت 16 سنة على المركز الأول بمجموع 162 ضربة، وتلاه وصيفاً منتخب سلطنة عمان بمجموع 177 ضربة، وجاء المنتخب الكويتي ثالثاً بـ 180 ضربة.

كما حصل منتخبنا للأشبال تحت 13 سنة على المركز الأول بمجموع 174 ضربة، وتلاه المنتخب العماني بمجموع 178 ضربة، والسعودي ثالثاً بمجموع 194 ضربة.

وفي النتائج الفردية، حلت لاعبتنا انتصار الريش بالمركز الثاني بمجموع 75 ضربة وبواقع 3 ضربات فوق المعدل عقب المتصدرة لاعبة منتخب قطر ندى مير بمجموع 74 ضربة، والثالثة لاعبتنا آسيا سليم بمجموع 77 ضربة، وجاءت لاعبتنا علياء العمادي بالمركز الرابع بمجموع 80 ضربة.

وفي منافسات الشباب سيطر لاعبونا على المراكز الثلاثة الأولى من خلال راشد النقبي بالمركز الأول بـ 80 ضربة، وزميله عبدالله كلبت ومحمد ثابت بالمركزين الثاني والثالث ولهما نفس المجموع 82 ضربة. وفي منافسات الأشبال حل لاعبنا عبد الله درويش بالمركز الأول بـ 79 ضربة وزميله عبدالله سالمين بالمركز السادس.

افتتاح

وكان الشيخ خالد بن محمد الزبير، رئيس اللجنة الأولمبية العمانية راعي البطولة، قد افتتح منافسات البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للغولف، بمشاركة 5 دول خليجية، وهي سلطنة عُمان والإمارات والسعودية والكويت وقطر، وتتواصلت المنافسات بالجولة الثانية اليوم. حضر حفل الافتتاح المهندس منذر البرواني رئيس الاتحاد العماني للغولف، واللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف عضو الاتحادين العربي والآسيوي، وعادل الزرعوني الأمين العام السابق للاتحاد العربي للغولف، وخالد الشامسي الأمين العام للاتحاد ورؤساء الوفود المشاركة وأحمد الجهضمي الأمين العام للاتحاد العماني للغولف، وعدد كبير من المسؤولين وجميع الوفود المشاركة بالبطولة.

قاعدة ثابتة

من جانبه، قال اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي: نجتمع مرة أخرى على أرض المحبة والعطاء على أرض سلطنة عُمان في تجمع خليجي رائع، ونسعى لبناء مرحلة صلبة وقاعدة ثابتة من أجل إعداد منتخبات خليجية في المراحل السنية، ومن المتوقع أن تحفل هذه البطولة بالإثارة المعروفة بين أبنائنا اللاعبين واللاعبات، وتعطينا المؤشر الإيجابي لبناء أجيال قادرة علي المنافسة والوصول للعالمية.

وأضاف الهاشمي: إن بطولات الخليج تساهم في رفع مستوى كفاءة اللاعبين من مختلف الفئات: وهي مفيدة للغاية نظراً لما تفرزه من صقل للمواهب الناشئة وتثقيف في لعبة الغولف التي تزداد شعبية شيئاً فشيئاً في منطقة الخليج في ظل الوعي المتنامي باللعبة والإقبال الذي تشهده بين الحين والآخر.

منجم مواهب

من جهته، أكد الشيخ خالد بن محمد الزبير، على أهمية الاستضافات الخليجية للمراحل العمرية، والتي تثبت بشكل متواصل أنها منجم للمواهب المجيدة، ولا يخفى على الجميع أهمية تواصل إقامة مثل هذه البطولات لهذه الفئات السنية التي تحظى باهتمام واسع من الدول الخليجية، وتابع: من المؤكد أن هذا العرس الخليجي المهم سيخرج بمواهب مجيدة يمكن الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة.

وقال المهندس منذر بن سالم البرواني: تأتي إقامة هذه البطولة على أرض سلطنة عُمان انطلاقاً من الحرص الدائم لوزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني للغولف على التقاء الشباب والرياضيين الخليجيين في المنافسات تعزيزاً للروابط الأخوية الخليجية، وسعياً للرقي بمستوى رياضة الغولف.

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