حققوا 8 ميداليات في جميع الأوزان.. الملك بطلاً لبطولة النخبة الإماراتية للتايكواندو

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتلى تايكواندو نادي الشارقة الرياضي، صدارة بطولة الإمارات للنخبة لفئة الرجال، وتُوج بطلاً للبطولة المخصصة للاعبين المواطنين، والتي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وتوج رجال الملك أنفسهم أبطالاً بعدما حققوا 8 ميداليات في جميع الأوزان التي شاركوا فيها، منها 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، في البطولة التي شارك فيها 146 لاعباً يمثلون 12 نادياً من الدولة.

كما حاز لاعبو النادي في فئات الشباب والناشئين على المركز الثاني بعد أن جمع الشباب 4 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبية ومثلهما 2 فضية، و6 ميداليات لفئة الناشئين منها 2 ذهب و4 فضيات و2 برونز، فيما حقق أشبال الملك على 4 ميداليات بواقع 2 فضة و2 برونز.

وتمكن ملوك التايكواندو من جمع 156 نقطة في المجموع العام، إلى جانب 24 ميدالية ملونة في البطولة التي تأتي قبل اختيار عناصر منتخب الدولة الذي يستعد للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية والبطولة العربية على التوالي.

وبهذه المناسبة، هنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية بنادي الشارقة، الفريق على النتيجة، مبيناً أنها نتاج اجتهاد ومثابرة من كافة المنظومة، من لاعبين وجهاز إداري وفني، مشيداً بالأداء والروح العالية التي أدى بها اللاعبون البطولة.

وأوضح الهاجري، أن بطولة النخبة المخصصة للاعبين المواطنين، كانت بمثابة اختبار لكل أبنائنا اللاعبين للمنافسة من أجل نيل شرف الانضمام لمنتخب الدولة، وهو أعلى مكانة يمكن أن يصل إليها أي رياضي، بتشريف منتخب بلاده والذود عن شعاره.

وأشار رئيس الألعاب الفردية بقلعة الملك إلى أن رفد منتخبات الدولة باللاعبين هو النقطة التي ينطلق منها نادي الشارقة ويعمل عليها مع كافة اتحادات الألعاب الفردية، وهو القاسم المشترك بين الأندية والاتحادات لإبراز لاعبينا في كافة المحافل وإيصالهم للعالمية ورفع علم الدولة في كافة المشاركات الخارجية.

ولفت الهاجري، إلى العناصر المميزة والمواهب العديدة التي يمتلكها نادي الشارقة في رياضة التايكواندو، لافتاً إلى أن النادي يضم عدداً مقدراً من اللاعبين الموهوبين الذين يعتبرون ركائز أساسية في منتخب الإمارات، والذين حققوا نتائج مميزة ونالوا ميداليات في بطولات عالمية مصنفة.

وتابع: «النتيجة المميزة هي دافع لنا لمواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية في جميع المشاركات القادمة، كما أنها تضعنا أمام تحديات للمحافظة على المكتسبات وإضافة المزيد في هذا الموسم».

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