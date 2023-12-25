بطولة «أبوظبي غراند سلام» أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي- وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للجودو، إقامة بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو، من 18 إلى 20 أكتوبر المقبل، ضمن أجندة البطولات الدولية في 2024، بدلاً من شهر نوفمبر.

وجاء قرار الاتحاد الدولي للجودو، خلال اجتماعاته التي عقدت على هامش بطولة طوكيو «غراند سلام» أخيراً، بعد اطلاعه على رسالة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، التي تسلمها من ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الجودو، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين صندوق الاتحاد الدولي للعبة.

وينظم الاتحاد الدولي للجودو 16 بطولة في 2024، لمختلف الفئات، والتي تبدأ بإقامة بطولة «أوديفيلاس» البرتغالية في 26 يناير المقبل، وتعقبها في فبراير بطولتي باريس وباكو في أذربيجان. كما تقام في مارس 4 بطولات في أوزبكستان، واستراليا، وجورجيا، وتركيا، ويشهد شهر مارس إقامة بطولات طاجكستان وكازاخستان، بجانب بطولتي العالم في أبوظبي للفردي والمختلط من 19 وحتى 25 مايو.

ويشهد الأسبوع الأخير من يونيو القادم، بطولة منغوليا التي تسبق إقامة أولمبياد باريس، ثم بطولة المجر في سبتمبر، وبعدها بطولة كرواتيا، وبطولة العالم للصغار في تركمنستان، وصولاً إلى أبوظبي «غراند سلام» في أكتوبر.

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