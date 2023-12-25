«العاصفة 36» و«بلعرب 44» بطلا كأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عانق القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني «ناموس» ولقب الشوط المحلي في منافسات النسخة رقم 27 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2023 ـ 2024. كما توج قارب الأشقاء من سلطنة عمان «بلعرب 44» التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري بالمركز الأول في الشوط المفتوح والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وأضاف القاربان «العاصفة 36» و«بلعرب 44» اللقب الغالي والكبير إلى خزائنهما للمرة الثالثة في تاريخ الحدث الممتد والذي انطلقت مسيرته عام موسم 1997 ـ 1998 كمسك ختام لجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بمشاركة النخبة وأفضل القوارب تصنيفاً في الترتيب العام.

تنظيم

ونجح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم حدث فريد وكرنفال احتفالي بديع، وجمع السباق ما يصل إلى 300 بحار على متن 30 قارباً تنافسوا في الشوط المحلي والمفتوح، حيث شهد الشوط المحلي مشاركة 20 قارباً من النخبة فيما أبحرت 10 قوارب في الشوط المفتوح على مسار انسيابي وصلت مسافته إلى 2.3 كلم داخل عمق مياه قناة دبي المائية.

كما شهدت مراحل السباق إثارة متناهية مع التنافس الساخن بين النواخذة والبحارة لنيل «الناموس»، خاصة الشوط المحلي الذي جمع 20 قارباً، حيث كان الامتياز لطاقم القارب «العاصفة 36» الذي حقق المركز الأول، فيما حل طاقم القارب «الكوس 35» لمالكه علي أحمد خميس النون وبقيادة النوخذة حميد فارس المسماري في المركز الثاني، ثم القارب «أطلس 39» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني في المركز الثالث.

تنافس

وحمل الشوط المفتوح كالعادة إثارة وقوة التنافس بين 10 قوارب حيث نجح القارب العماني «بلعرب 44» في اقتناص الفوز متفوقاً على قارب «شرطة دبي 3» التابع للقيادة العامة لشرطة دبي وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري والذي حل وصيفاً، والقارب البحريني «كي أتش كي» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط. جرت بعد نهاية السباق، مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الشوطين المحلي والمفتوح، وتكريم شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي ومحمد سيف المري مشرف السباق. حصل فريق القيادة العامة لشرطة دبي الذي يشارك بقاربيه رقمي 3 و30 على لقب الفريق المثالي في النسخة 27 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً وهي المبادرة التي ابتكرتها اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية من أجل تشجيع المشاركين على الالتزام بالتعليمات والشروط واللوائح إضافة إلى المظهر الاحترافي.

تميز

من جانبه، أكد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن كرنفال البطولة تحول إلى مهرجان تراثي بحري خليجي كبير ومشهود تزين بمشهد التنافس في عرض مياه قناة دبي المائية، والمنظر البديع لجمال وأصالة الماضي في لوحة الحاضر في قلب دبي النابض.

ووجه الفلاحي الشكر الجزيل لجميع المشاركين مباركاً للفائزين في الشوطين المحلي والمفتوح، مهنئاً الجميع على المشاركة مقدماً الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إدارتها ومؤسسة دبي للإعلام «قنوات دبي الرياضية»، وبلدية دبي واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وشركة في أي بي للخدمات الطبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز