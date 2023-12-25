«العمليات المركزية» بشرطة أبوظبي بطل الترايثلون

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجت شرطة أبوظبي فريق قطاع العمليات المركزية بالمركز الأول في مسابقة الترايثلون «للرجال» التي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي على شاطئ الحديريات، ضمن درع المدير العام لشرطة أبوظبي للموسم الرياضي السادس 2023 - 2024، وشملت السباحة لمسافة 350 متراً، والدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر وبمشاركة 32 لاعباً من القطاعات الشرطية، وحصل على المركز الثاني قطاع الأمن الجنائي، وحل ثالثاً فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

كرم الفائزين العقيد محمد أحمد الزعابي نائب مدير إدارة تأمين المنشآت في قطاع المهام الخاصة، مشيداً بالأداء المتميز للمشاركين من مختلف القطاعات الشرطية، كما حضر التكريم المقدم سالم محسن المنصوري رئيس قسم الخدمات المساندة في مركز التربية الرياضية الشرطية.

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