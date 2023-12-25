ناصر الرزوقي لـ «البيان»: ثقة «دولي الكاراتيه» بالإمارات وراء استضافتنا الدوري العالمي

المصدر: دبي - علي شدهان

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أكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن حجم المشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، المقرر إقامتها بضيافة الإمارات في الفجيرة فبراير المقبل، يصل إلى أكثر من 2200 مشارك ومشاركة بين لاعب ولاعبة، وأعضاء كوادر فنية وإدارية وتحكيمية من مختلف دول العالم، وقال: البطولة تقام بضيافة الإمارات في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للمرة الثانية على التوالي، في دلالة على حجم الثقة العالية من الاتحاد الدولي بمقدرة أبناء الإمارات في التنظيم والإعداد لحدث يمثل أهم حلقة في روزنامة الاتحاد الدولي، والذي أسند إلى الإمارات أيضاً، تنظيم نسخة البطولة في العام 2025.

وعن حجم المشاركة المتوقعة في نسخة العام 2024 من الدوري العالمي للكاراتيه، قال: في ضوء المعطيات الأولية المتوفرة حالياً، فإن حجم المشاركة لن يقل عن 2200 مشارك ومشاركة يتوزعون على لاعبين ولاعبات، وأجهزة فنية وإدارية وكوادر تحكيم من مختلف القارات، وبما يجعل من البطولة حدثاً دولياً كبيراً، لا يقل أهمية عن بطولة العالم.

مكاسب اقتصادية

وحول المردود الاقتصادي للبطولة، قال الرزوقي لـ «البيان»: الحدث مربح اقتصادياً، باستضافة 2200 مشارك، خلال فترة تزيد على الـ 4 أيام، ومن الطبيعي وجود مكاسب اقتصادية كبيرة، من حيث إشغال الفنادق والمواصلات والاتصالات، وغيرها من الفوائد، إضافة إلى أن الحدث يمثل نافذة مهمة للتعريف بما تزخر به الإمارات، ومدنها من معالم سياحية مميزة جاذبة للسائحين من عموم بلدان العالم، وهذه من أميز إفرازات استضا-فة بطولة بحجم الدوري العالمي للكاراتيه.

شوط مهم

وأشار الرزوقي، إلى أن اتحاد الإمارات للكاراتيه، قطع شوطاً مهماً في الإعداد والتحضير لاحتضان الدوري العالمي، منوهاً إلى تشكيل اللجان العاملة، وتكليف المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحاد، بمهام مدير البطولة، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، منسقاً عاماً، لافتاً إلى مواصلة عقد الاجتماعات شبه اليومية لإكمال كل ما يتعلق بإظهار الحدث بصورة أكثر من مميزة.

وعن حجم مشاركة «كاراتيه الإمارات» في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 2024 في الفجيرة، قال الرزوقي: باب المشاركة مفتوح أمام فرق الإمارات، وفقاً لشروط وآليات المشاركة في بطولة تصنيفية تتطلب تطبيق معايير محددة حسب قوانين الاتحاد الدولي للكاراتيه.

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