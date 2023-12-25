«أبوظبي البحري» يتوج أبطال «ماراثون» الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت أول من أمس الجولة الثانية من بطولة «ماراثون الإمارات»، للدراجات المائية على كاسر الأمواج في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

واستمر السباق لأكثر من ساعة ونصف لفئة المحترفين والتي جاءت كأطول مدة زمنية بين الفئات الثلاث للبطولة.

وفاز بالمركز الأول في فئة «المخضرمين» عبدالله سعيد الحتاوي، وفي فئة «واقف محترفين»، حقق المركز الأول سلطان عيسى، وظفر عبدالله التركي من السعودية بالمركز الأول في فئة «جالس محترفين».

أقيمت المنافسات في أجواء مثالية ومناسبة لمسار السباق الداخلي، وكرم الفائزين في الختام، خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي.

من جانبه، أكد خليفة السويدي أن انتشار البطولة وقوتها كان له أثر ملموس في المشاركة القوية للأشقاء من دول الخليج، والذين نجحوا في الفوز بالمراكز المتقدمة، بالإضافة إلى المستوى الفني العالي.

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