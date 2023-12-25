50 سيارة في «الدريفت الاستعراضي» بمهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - البيان

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اختتم مساء أول من أمس سباق «الدريفت للسيارات» في مهرجان ليوا الدولي 2024، بنتائج عالية للمشاركين على مدار يومين في المنافسة التي تم تنظيمها في حلبة مرعب للسيارات في منطقة تل مرعب، وشهدت مشاركة قوية للمحترفين والأبطال في فئتي الوكالة وفئة المحترفين للدريفت الاستعراضي للسيارات.

وشارك على مدار يومي المنافسة 50 سيارة نافست لتقديم أفضل وأجمل العروض الخاصة بالدريفت وطيلة التصفيات المخصصة لهذه الفئات، ونجح في تحقيق المركز الأول في فئة الوكالة ناصر الحربلي، وحل ثانياً الأمير محمد، وثالثاً إيهاب غسان أبو فلاح، وفي فئة المحترفين حقق المركز الأول هيثم بن زاهر، وحل ثانياً محمد ناصر الحربلي، وثالثاً علي بن علي الشيهاني.

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