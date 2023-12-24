خالد القاسمي رئيساً للاتحاد العربي للشطرنج بالتزكية
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فاز الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمنصب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بالتزكية، للدورة الانتخابية الجديدة 2023 – 2027، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور ممثلين من 21 اتحاداً عربياً.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 4 أعضاء بمنصب نائب الرئيس، هم محمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، إبراهيم جلول رئيس الاتحادي الجزائري للشطرنج، علي عباس رئيس الاتحاد السوري الشطرنج، وفوزي أبو رجعة رئيس الاتحاد الليبي.