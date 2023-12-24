الوصل يحسم قمة دوري الطائرة أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حسم الوصل قمة الجولة السابعة من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، أمام ضيفه شباب الأهلي بالفوز 3-2، بنتائج أشواط 32-30 و21-25 و25-19 و15-25 و15-8، وحصل الوصل على نقطتين، واحتل المركز الثالث بوصوله إلى 5 انتصارات و13 نقطة، فيما حصل شباب الأهلي على نقطة واحدة ليصل إلى 18 نقطة، وظل في المركز الأول بالتوقف عند 6 انتصارات.

وفاز العين على النصر 3-2، في صالة استاد خليفة بن زايد، وحصل على نقطتين، ورفع رصيده إلى 3 انتصارات و10 نقاط، وصعد إلى المركز الخامس، وحصل النصر على نقطة واحدة، ورفع بها رصيده إلى 7 نقاط، وبقي في المركز السابع بانتصارين.

وفاز بني ياس على ضيفه عجمان 3-1، ووصل إلى 5 انتصارات و13 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني، وتوقف عجمان عند 3 انتصارات و8 نقاط، وتراجع إلى المركز السادس، وفاز الجزيرة على حتا 3-1، ووصل إلى 3 انتصارات و11 نقطة، وصعد إلى المركز الرابع، وتوقف حتا عند انتصار وحيد و3 نقاط، وبقي في المركز الثامن الأخير.

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