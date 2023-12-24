12 ميدالية ودرع التفوق للإمارات في «عربية الدراجات»

المصدر: الرياض ـ وام

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اختتمت منتخبات الإمارات مشاركتها في البطولة العربية لدراجات الطريق بالسعودية بتحقيق 12 ميدالية ملونة، والتتويج بدرع التفوق العربي العام عن 2022، وأحرز المنتخب ميدالية ذهبية واحدة عن طريق محمد المطيوعي في سباق «فردي ضد الساعة» إضافة إلى 6 ميداليات فضية و5 برونزيات

وكان المنتخب الوطني للدراجات حقق 32 ميدالية في البطولة العربية للمضمار، بمصر الشهر الماضي، ليصل عدد ميدالياته إلى 44 ميدالية في البطولتين. وشارك منتخبا الشباب والناشئين في سباق الفردي العام الذي أقيم في الختام للبطولة، ونجحا في تقديم مستوى متميز في أول مشاركة لهما على المستوى العربي. وأعرب منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عن سعادته بالمشاركة في البطولة العربية بهذا العدد من اللاعبين واللاعبات.

حيث يهدف الاتحاد من خلالها إلى تجهيز دراجين للتواجد في منتخب الرجال والسيدات، لتكملة مسيرة اللاعبين المتواجدين حالياً وبناء منتخبات قوية في مختلف الفئات العمرية. وأشاد بوعصيبة، بالدراج الصاعد عبدالله جاسم الذي كان متواجداً بقوة في سباق الفردي العام منافساً للمنتخب الجزائري والمغربي في أقوى سباقات البطولة، ونجح في مواصلة السباق حتى خط النهاية، محرزاً ميدالية فضية تاريخية له وهو لم يتخطَ 21 عاماً.

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