عودة كأس إعمار للبـولو والجوائز 120 ألف درهم

المصدر: دبـي - البيان

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أعلن نادي دبي للبولو والفروسية عن عودة بطولة «كأس إعمار للبولو 2024» إلى النادي، اعتباراً من 3 يناير 2024.

وكشف مسؤولو البطولة عن تخصيص 120 ألف درهم جوائز للبطولة، منها 80 ألفاً للبطل، و40 ألفاً للوصيف، ويقام النهائي 13 يناير.

ويشهد الحدث مشاركة فرق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبانغاش، وبن دري، وأبوظبي للبولو، ولامار. ومن المقررمشاركة فرق من الناشئين، للمنافسة على لقب كأس البولو للناشئين. وأكد مارك كيربي، رئيس مجموعة إعمار للضيافة:

تمثل بطولة كأس إعمار للبولو احتفاء بالمهارة والروح الرياضية، والإرث الراسخ لرياضة البولو في المنطقة، نحن فخورون بالارتقاء بهذه البطولة المرموقة، وتعزيز جاذبيتها من خلال الجوائز المالية الكبيرة، بجانب مجموعة مثيرة من الفعاليات.

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