الألماني ديفيد ويل يتألق في «دولية أبوظبي لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت منافسات أول أيام بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة أربع نجوم، بمنافسة جاءت بمواصفات المرحلتين من الوزن الثقيل، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 37 فارساً من نخبة فرسان القفز من أنحاء العالم، وعبر المرحلتين من دون خطأ 15 فارساً، وبفارق التوقيت فاز الفارس الألماني ديفيد ويل مع «زيندريم» وتوّج بجائزة المركز الأول نظير إكماله المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.51 ثانية.

مسار

وكانت فعاليات منافسات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز تواصلت، وفي منافسة من جولة واحدة من فئة أربع نجوم، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، تنافس فيها 47 فارساً وفارسة، وعبرها من دون خطأ 14 فارساً، وحقق الفارس سالم خميس السويدي، المشارك رقم 36 بالفرس كيمبرلي 23.

والفارسة السورية شام الأسد، المشارك رقم «41» مع الجواد «شابيو تي ان»، إحدى نوادر نتائج القفز، بإحرازهما جائزة المركز الأول مشتركاً، وكل منهما أكمل الجولة في زمن بلغ 59.56 ثانية، لتذهب جائزة المركز الثالث إلى أوزبكستان بصحبة الفارس عبدالراحمون عبد اللاييف المشارك رقم «1» مع الجواد «كوينتاير» والزمن 62.74 ثانية.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم الأحد، وفيه تقام ختام المنافسات الدولية للمراحل السنية من فئتي الأشبال والجونيورز، كما تقام فيها عدد من منافسات البطولة من فئة أربع نجوم، وتختتم بمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة بمواصفات الجولتين على حواجز يبلغ ارتفاعها 155 سم، بجوائز تناهز نصف مليون درهم.

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