«دولي الجودو» يشيد بإنجازات لاعبي الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أشاد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بإنجازات لاعبي الإمارات المحلية والدولية، جاء ذلك على خلفية تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022.

ضمن الحفل السنوي لرياضة الإمارات. ووجه فايزر رسالة إلى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، قال فيها:

إن الاتحاد الدولي للجودو كله ثقة ورغبة مفعمة بالأمل في تحقيق السلام العالمي في جميع القارات، موجهاً التهنئة لجميع الرياضيين والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء والمدربين والحكام، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو، وسفراء الاتحاد الدولي للجودو وموظفي الاتحاد الدولي للجودو والشركاء الرسميين والجهات الراعية، والتي تسهم في إثراء اللعبة على كل المستويات.

كما تضمنت رسالة ماريوس فايزر تهنئة لاتحاد الإمارات للجودو بالعام الجديد، معرباً فيها عن تقديره وامتنانه للجهود المخلصة التي بذلت في العام المنصرم الذي كان مليئاً بالأحداث الرياضية والمجتمعية مما ساهم في خدمه اللعبة ومجتمعها، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز والسعي لمواصلة العمل في جميع أنحاء العالم، متحدين ومسترشدين بقواعد الجودو الأخلاقية، لصالح جميع لاعبي ومجتمع الجودو في جميع أنحاء العالم.

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