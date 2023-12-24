«كايتس» يتصدر دوري التنس العالمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر فريق كايتس ترتيب دوري التنس العالمي المقام حالياً في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس في أبوظبي بعد تحقيقه الفوز الثاني خلال البطولة وجاء على حساب فريق هونر إف إكس فالكونز.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين 30 - 30، وتم اللجوء لشوط كسر التعادل، والذي انتهى بفوز «فالكونز» 7 - 6 و7 - 6، و7 - 5، وأصبح رصيد الفريق الإجمالي 60 مقابل 57 نقطة لـ «فالكونز».

وفاز فريق بي بي جي إيجلز على تي إس إل هوكس، بشوط كسر التعادل أيضاً بعد وصول الفريقين للتعادل 28 - 28.

وتختتم اليوم، فعاليات دوري التنس العالمي، والمقام بالشراكة، بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وشركة ميرال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز