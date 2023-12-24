«الاستعراض الحر» يجدد جولته في مهرجان ليوا الدولي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم الأحد منافسات اليوم الـ 17، ضمن مهرجان ليوا الدولي بالجولة الثانية للاستعراض الحر للسيارات في «حلبة مرعب»، بعد النجاح المتميز للجولة الأولى في أول أيام المهرجان بمشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 160 سيارة.

وتنافس 3 فئات ضمن الاستعراض الحر للسيارات هي «N - T- S»، وتم تحديد مدة زمنية لكل متسابق لتقديم أفضل استعراض، مع وضع شروط وحركات يجب تقديمها خلال الفاصل المخصص له، في إطار قانوني وملائم من مختلف الجوانب الخاصة بالأمن والسلامة، مع توفير كل معايير الأمان للمتسابق بدءاً من الفحص الفني، وإجراءات الدخول للحلبة، واستيفاء المعايير الخاصة بالسيارة والمتسابق. وتستمر جولة الاستعراض الحر للسيارات على مدى يومين، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي المقرر حتى يوم 31 الجاري.

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