"الدراجات" تختتم مشاركتها في البطولة العربية بـ12 ميدالية ملونة ودرع التفوق

المصدر: وام

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اختتمت منتخبات الإمارات مشاركتها في البطولة العربية لدراجات الطريق بالسعودية و التي أسدل عليها الستار اليوم السبت بتحقيق 12 ميدالية ملونة، إضافة إلى التتويج بدرع التفوق العربي العام عن 2022.

وكان المنتخب الوطني للدراجات قد حقق 32 ميدالية ملونة في البطولة العربية للمضمار، والتي أقيمت بمصر الشهر الماضي، ليصل العدد إلى 44 ميدالية بمجموع البطولتين.

وشارك منتخبا الشباب، والناشئين في سباق "الفردي العام" الذي أقيم في اليوم الختامي للبطولة " السبت" ونجحا في تقديم مستو متميز في أول مشاركة لهم على المستوى العربي.

وكان المنتخب الوطني قد أحرز ميدالية ذهبية واحدة عن طريق للاعب محمد المطيوعي في سباق "فردي ضد الساعة" إضافة إلى 6 ميداليات فضية و5 برونزيات.

وشهدت البطولة سيطرة جزائرية على معظم السباقات ليتفوق خلال المنافسات التي شهدت مشاركة ما يقارب من 300 دراج من 12 دولة عربية.

وأعرب منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عن سعادته بالمشاركة في البطولة بهذا العدد من اللاعبين واللاعبات، حيث يهدف الاتحاد من خلالها إلى تجهيز دراجين للتواجد في منتخب الرجال والسيدات، لتكملة مسيرة اللاعبين المتواجدين حاليا وبناء منتخبات قوية في مختلف الفئات العمرية.

وأشاد بوعصيبه، بالدراج الصاعد عبدالله جاسم الذي كان متواجد بقوة في سباق الفردي العام منافسا للمنتخب الجزائري والمغربي في أقوى سباقات البطولة، ونجح في مواصلة السباق حتى خط النهاية محرزا ميدالية فضية تاريخية له وهو لم يتخطى 21 عاما.

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