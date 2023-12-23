نادي دبـي للبولـو والفروسيَّـة ينظم بطولة «كأس إعمـــار للبــولو» يناير المقبل

المصدر: دبـي - البيان

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أعلن نادي دبي للبولو والفروسية عن عودة بطولة «كأس إعمار للبولو 2024» إلى نادي دبي للبولو والفروسية، وذلك اعتباراً من يوم 3 يناير 2024

وتشهد البطولة التي تجري بنظام مباريات الهدف المتوسط منافسة قوية بين مجموعة من فرق البولو البارزة للوصول إلى النهائي الكبير يوم 13 يناير 2024، حيث شاركت هذه الفرق على مدى العقد الماضي في مباريات تنافسية ضد أعلى المستويات من الرياضيين المحترفين في اللعبة وتمكنت بجدارة من تحقيق انتصارات في بطولات البولو التي جرت بنظام الأهداف المنخفضة وحتى العالية، أكان داخل المنطقة أو خارجها.

ومن جهة أخرى، من المقرر أن يشارك في هذا العام فرق من الناشئين للمنافسة على لقب كأس البولو للناشئين.

وعلى جانب آخر، سوف يشهد الحدث هذا العام مشاركة كلٍّ من فريق الإمارات للبولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق بانغاش للبولو، وفريق بن دري للبولو، وفريق أبوظبي للبولو، وفريق لامار للبولو.

وقال مارك كيربي، رئيس مجموعة إعمار للضيافة، قائــلاً: "تمثل بطولة «كأس إعمار للبولو» احتفاءً بالمهارة والروح الرياضية والإرث الراسخ لرياضة البولو في منطقتنا. نحن فخورون بالارتقاء بهذه البطولة المرموقة، وتعزيز جاذبيتها من خلال الجوائز المالية الكبيرة، بجانب مجموعة مثيرة من الفعاليات؛ حيث تعكس هذه المبادرة التزام إعمار بتعزيز التميّز الرياضي وتقديم تجارب فريدة للاعبين والمتفرجين على حد سواء".

وبدورها أضافت السيدة ليزا ماثيوز، المديرة العامة لنادي دبي للبولو والفروسية؛ قائلـةً: "تُسعدنا استضافة «كأس إعمار للبولو»، والذي يتيح لفرقنا المحلية من جميع المستويات عرض مهاراتهم في ملاعبنا؛ حيث نرحب بجميع الفرق المشاركة للمنافسة في هذا التحدي كما نرحب بدعم شركائنا والأندية المحلية ومجتمع البولو، كما نتطلع أيضاً إلى الترحيب بضيوفنا ومحبي لعبة البولو للاستمتاع بالأجواء والطعام والتعرف على المزيد عن منافسات البولو النابضة بالحياة".

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