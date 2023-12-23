دبي تستضيف «بريميير بادل» في نوفمبر 2024

المصدر: دبي - وام

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أعلنت بريميير بادل، الجولة الرسمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل، اختيار دبي لاستضافة إحدى البطولات المدرجة ضمن أجندة بطولات بريميير بادل لموسم سنة 2024، وذلك بعد توقيع اتحاد الإمارات للبادل تنس ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي اتفاقية استضافة عدة أعوام مع جولة بريميير بادل. وتنطلق بطولة بريميير بادل «P1 دبي» الجديدة في شهر نوفمبر من سنة 2024، وهي إحدى البطولات الـ25 المقررة إقامتها على مدار العام في 18 دولة ضمن 5 قارات.

وتستقطب البطولة، التي تنظمها جالوب جلوبال، 320 لاعباً ولاعبة ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، مع تقديم مجموعة من الجوائز بقيمة إجمالية قدرها 470 ألف يورو ما يعادل 1.89 مليون درهم.

وتشهد بريميير بادل زيادة كبيرة في عدد بطولاتها في موسم سنة 2024، بعدما اقتصر موسم سنة 2023 على ثماني بطولات فقط، ويأتي ذلك بعد استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية على جولة البادل العالمية من شركة سيت بوينت إيفنتس في وقت سابق من العام الحالي.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس: تمثل استضافة دبي إحدى بطولات بريميير بادل في سنة 2024 حدثاً بارزاً في الإمارات.

ولا سيما في ضوء المنافسة القوية في استضافة بطولات جولة بريميير بادل بحلتها الجديدة، وتتزايد شعبية رياضة البادل تنس في مختلف أنحاء الإمارات، إذ تضم الدولة أكثر من 250 منشأة مخصصة للبادل وما يزيد على 900 ملعب، كما أصبحت البادل إحدى الرياضات الوطنية الأولى في الدولة، ما يبرز شغف الجمهور الإماراتي بهذه الرياضة.

وقال سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: تمثل دبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وتشكل بطولة بريميير بادل «P1 دبي» إضافة فريدة إلى أجندة واسعة من الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما أنها تعزز مكانة الإمارة في الساحة الرياضية العالمية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدبي:

نحرص على تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى جعل المدينة ضمن أفضل 3 مدن في العالم للأعمال والترفيه، وفي هذا الإطار، شهدت رياضة البادل «P1» نمواً هائلاً في شعبيتها على المستويين الاحترافي والهواة في دبي في العقد الماضي، وذلك نتيجة تقديم الدعم لهذه الرياضة وزيادة الاهتمام بها من قبل شريحة واسعة من اللاعبين وكذلك الجمهور، ونتطلع إلى الترحيب بكبار اللاعبين العالميين والضيوف والزوار في دبي العام المقبل.

وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: تشتهر دبي باستضافة العديد من الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، وتسرنا إضافة بطولة بريميير بادل «P1 دبي» إلى مجموعة البطولات والمنافسات التي تحتضنها الإمارة سنوياً، ووضعنا العديد من الخطط الطموحة للبطولة ونتطلع للكشف عن تفصيلاتها، إذ نتوقع أن تشكل احتفالية عالمية عند انطلاقها في دبي أول مرة في العام المقبل.

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