فضية وبرونزية للإمارات في «عربية الدراجات»

المصدر: الرياض - البيان

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رفع منتخب الإمارات للدراجات رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في الرياض، وتختتم اليوم، بسباق الفردي العام للشباب والناشئين، ونجح دراج منتخبنا عبدالله جاسم في الحصول على الميدالية الفضية في سباق الفردي العام تحت 23 سنة، بينما حصل المنتخب على برونزية الترتيب العام للفرق، ليصل إجمالي ميداليات الإمارات إلى 12 ميدالية بواقع ذهبية و6 فضيات و5 برونزيات.

وأقيم سباق الفردي العام لمسافة 155 كم، وشهد مشاركة 48 دراجاً من 9 دول عربية، ونجح المنتخب الجزائري في فرض سيطرته على السباق حتى خط النهاية وجاء المنتخب المغربي وصيفاً بينما نجح دراج المنتخب عبدالله جاسم، في التواجد مع دراجي المنتخب الجزائري والمغربي في آخر 30 كم وحتى خط النهاية، ليحصل على الميدالية الفضية في فئة تحت 23 سنة، كما حصل المنتخب على المركز الثالث في ترتيب الفرق.

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