137 لاعباً من 16 دولة ببطولة «علي أبو خليل للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج النسخة الثالثة من بطولة علي سعيد أبو خليل الدولية للشطرنج تخليداً لذكرى أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة بمشاركة 137 لاعباً دولياً من 16 دولة يتنافسون حتى 28 الجاري.

حضر الانطلاق الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن تنظيم النادي للبطولة ما هو إلا بطاقة تقدير بسيطة لعطاء الفقيد الكبير وجهوده المخلصة وعمله الدؤوب خلال مسيرته الطويلة خدمة للشباب والرياضة بالدولة.

ويعتبر الراحل علي سعيد أبو خليل المؤسس للشطرنج بالدولة بصفة عامة ونادي الشارقة للشطرنج بصفة خاصة، كما يعد أحد الشخصيات الرياضية التي عاصرت الحركة الرياضية في الإمارات منذ بداية السبعينيات.

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