كأس آل مكتوم لقوارب التجديف 30 قدماً اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يقام اليوم، سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في نسخته الـ27، ويبلغ طوله 2.3 كيلومتر في مسار انسيابي بقناة دبي المائية.

ينظم السباق الأغلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويعد السباق مسك ختام فعاليات النادي في 2023، ويحظى بأهمية تاريخية باعتباره البطولة الأقوى والأعرق والأجمل في موسم سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، حيث يطفئ اليوم الشمعة رقم 27 منذ انطلاقته موسم 1996 - 1998 بهدف المحافظة على إرث الآباء والأجداد آخر بطولات النادي في عام 2023.

يشارك في السباق 300 بحار خاضوا جولتين مؤهلتين نظمهما النادي في 25 نوفمبر الماضي و9 ديسمبر الجاري، تأهل بعدها 20 قارباً للمشاركة في الشوط المحلي و10 قوارب لخوض سباق الشوط المفتوح للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال كل التجهيزات لإنجاح هذا السباق الذي تحول إلى «كرنفال تراثي خليجي» كبير بمشاركة العديد من الجهات.ونوه إلى أن السباق يتضمن فعاليات مصاحبة من بينها معرض القوارب الحديثة.

والذي سينظم بالشراكة مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، علاوة على عروض موسيقية وأنشطة ثقافية واجتماعية. وأضاف: الموقع سيشهد وللمرة الأولى عروض الموسيقى من قبل الفرقة الموسيقية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، فيما ستوفر اللجنة المنظمة ركن الأكلات الشعبية وركناً خاصاً بالمشاريع التجارية الخاصة بعربات المأكولات.

مبادرة مجانية

وأكد محمد المري أن اللجنة المنظمة وبالتعاون مع شركة في آي بي لخدمات الإسعاف سينظمان مبادرة مجانية لإجراء فحص اختياري للعلامات الحيوية (ضغط الدم والوزن ونسبة الأوكسجين في الدم) للمشاركين والضيوف.

وتواصل مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات دبي الرياضية اهتمامها بإبراز الفعاليات الرياضية والبحرية في دبي، وستقوم عبر طاقمها الفني بنقل السباق بإشراف عبد الرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية، وفريق العمل بقيادة عبد الخالق آل خميس ويضم المخرج محمد الكتبي وعبدالله بوزنجال ويوسف إبراهيم وإسماعيل عبداللطيف.

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