3 فعاليات بحرية على كاسر الأمواج في ختام 20233

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، 3 فعاليات بحرية على «كاسر الأمواج» في ختام عام 2023، وتقام تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتنطلق اليوم، بطولة الإمارات للدراجات المائية، فيما تقام غداً الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، ومسابقة «صيد الأسماك» للسيدات. وتبدأ فعاليات بطولة الإمارات للدراجات المائية، اليوم، بالفحص الفني والتسجيل الرسمي للمشاركين، تمهيداً لانطلاق المنافسات المقررة لفئات المخضرمين، والواقف محترفين، والجالس محترفين.

وتشهد منافسات الفورمولا 4، غداً، مشاركة 7 زوارق في الجولة الأولى، وينطلق السباق على مرحلتين، وتصفيات مختلفة.

وتوجه سالم الرميثي مدير عام النادي، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على دعمه للسباقات والفعاليات المختلفة، لاسيما أن إقامة المنافسات خلال أسبوع ترسخ قدرة «كاسر الأمواج» وكورنيش أبوظبي على احتضان أبرز الفعاليات في هذه الفترة التي تسبق نهاية العام الحالي، بما يعزز الجانب السياحي لهذه المنطقة.

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