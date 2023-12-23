«فالكونز» و«كايتس» يتصدران دوري التنس العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر فريقا «إس جي مافريكس كايتس» و«هونر إف إكس فالكونز» منافسات اليوم الأول من الموسم الثاني من دوري التنس العالمي، برصيد 27 نقطة لكل فريق.

ويقام الدوري بالشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وشركة ميرال، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي.

وفاز «هونر إف إكس فالكونز» على «تي إس إل هوكس»27 - 24، وافتتح فالكونز المواجهة عبر فوز لاعبيه تايلور فريتز وسوميت ناجال على لاعبي هوكس، كاسبر رود وهوبرت هوركاتش، في مباراة زوجي الرجال 7 - 6، ليتبعها فوزان ساحقان من فالكونز في مباراتي الزوجي المختلط وزوجي النساء 6 - 2 و6 - 4 على الترتيب وفي مباراة «فردي الرجال» بين الفريقين، تمكن «هوكس» من تقليص فارق النقاط مع «فالكونز» عبر إنهاء لاعبه كاسبر رود المباراة ضد تايلور فريتز 6 - 1.

وانتهت الجولة الأولى لليوم الافتتاحي للبطولة بمواجهة بين المصنفة الأولى عالمياً، إيجا شفيونتيك، لاعبة «هوكس»، والمصنفة الرابعة عالمياً، يلينا ريباكينا، لاعبة «فالكونز»، في مباراة فردي النساء، وفازت فيها شفيونتيك 6 - 4، لتحقق نقاط التعادل لفريقها مع فريق فالكونز، برصيد نقاط 24-24، الأمر الذي أدى إلى إضافة شوط كسر التعادل إلى هذه المباراة وفازت به ريباكينا، مضيفة 3 نقاط إلى «فالكونز».

فوز

وفي الجولة الثانية استهل فريق«إس جي مافريكس كايتس» مباراتي زوجي النساء والزوجي المختلط بالتقدم على «بي بي جي إيجلز» 6 - 3 و6 - 4 على الترتيب، ليعود بعدها «إيلجز» ويحقق الفوز في مباراتي زوجي الرجال وفردي الرجال 7 - 6 و6 - 3.

كما شهدت المباراة الخامسة من الجولة منافسة قوية بين المصنفة الثانية عالمياً، أرينا سابالينكا والشابة ميرا أندريفا في مباراة فردي النساء والتي انتهت بفوز سابالينكا 6 - 2. وتتواصل المنافسات اليوم بمواجهات تجمع فريق فالكونز وفريق كايتس.

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