سهيل بن بطي: حفل أصحاب الإنجازات يعكس تطور الرياضة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أن حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، يعكس التطور المستمر الذي تشهده رياضة الإمارات، بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة.

وأوضح بمناسبة تكريم أبطال الرياضة الإماراتية في الحفل الذي أقيم بمبادلة أرينا في أبوظبي، بنسخته الـ 17، أن تنوع الرياضات التي تم تكريم أصحاب الإنجازات فيها، يعد مؤشراً واضحاً على مدى التقدم الذي تحققه الرياضة التنافسية والاحترافية في الدولة.

ويبشر بنتائج واعدة لأبطال الإمارات في مختلف الرياضات خلال السنوات المقبلة. وأكد حرص الهيئة العامة للرياضة على التعاون مع شركائها في دفع مسيرة التنمية الرياضية، لمواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل والبطولات، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية إلى مستويات جديدة من التميز.

مسيرة

وأكد سعيد عبدالغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن الرياضة الإماراتية تواصل مسيرتها التنموية عاماً تلو الآخر، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.

وقال: انطلاقاً من هذه الرؤية الثاقبة، استطاع الشباب الإماراتي أن يثبت قدرته على الإبداع والتفوق في مختلف الرياضات، الأمر الذي انعكس على تكريم هذا العدد من الرياضيين في حفل الإنجازات بنسخته الـ 17، ليكون دليلاً جديداً على الخطوات المتقدمة التي تواصل دولة الإمارات إحرازها على الساحة الرياضية.

فخر

وأضاف: هذه الإنجازات المتميزة تشكل مصدر فخر كبير لنا، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من التطور والنمو في المنظومة الرياضية الوطنية، وتوفير كافة أنواع الدعم للقطاع الرياضي والرعاية للرياضيين المتميزين في كافة الألعاب، التزاماً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي وضعت الرياضة ضمن أولويات رؤيتها للمستقبل، وبما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

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