بعثة الغولف تتوجه إلى عُمان للمشاركة في «الخليجية»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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تغادر بعثة منتخبات الغولف، اليوم، إلى سلطنة عمان للمشاركة في بطولة مجلس التعاون الثانية للأشبال تحت 13 سنة والسابعة للناشئين تحت 15 سنة والسادسة للسيدات.

والتي تنطلق اليوم، وحتى 28 الجاري بملعب نادي غلا للغولف في مسقط، ويرأس البعثة اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف، وتضم خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات، والمدربين سمير الولاني وابريل فارني والمرافق حسن إبراهيم، واللاعبين راشد النقبي وعبدالله علي ومحمد جاسم «منتخب الناشئين».

وعبدالله درويش وعبدالله سالمين «فئة الأشبال تحت 13 سنة»، وعلياء العمادي وانتصار الريش واسيا سليم «منتخب السيدات». واستعدت المنتخبات للاستحقاق الخليجي، عبر معسكرات داخلية وخارجية، للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والعربية، وتدريبات يومية بالدولة.

وأشاد اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي بالتزام اللاعبين واللاعبات في مراحل الإعداد في سعيهم لتثبيت أقدامهم ضمن صفوف المنتخبات، وقال: الاتحاد لم يدخر جهداً في توفير جميع سبل النجاح، للاعبين واللاعبات من خلال التدريبات المكثفة والمعسكرات الداخلية والخارجية إلى جانب المشاركة في البطولات الخليجية والعربية والقارية.

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