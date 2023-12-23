مشاركة كبيرة في سباقات الهجن في «ليوا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أول من أمس، سباقات الهجن ضمن مهرجان «ليوا الدولي»، بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء المنطقة، على مركاض منطقة «تل مرعب».

وأقيمت المنافسات من 16 شوطاً، وحققت «سمحه» للمالك مبارك العامري المركز الأول في شوط الحقايق الأبكار، وفاز «عديم» لعبدالعزيز القايدي بشوط القعدان، وظفرت «الدبلوماسية» لمحمد العيد، بلقب شوط الحقايق الأبكار، وحصد «مبعد» لسالم العويسي، لقب الشوط الرابع للحقايق القعدان، وفازت «مطفية» بالمركز الأول بالشوط الخامس، و«جلمود» لأحمد الغفلي، بالشوط السادس. وتوجت «شواهين» لسليم سعيد بالمركز الأول بالشوط السابع، و«رهيب» لعبدالله الراشدي، بالمركز الأول بالشوط الثامن.

وفي أشواط اللقايا تصدرت الشوط الأول «إنجاز» لغانم حمد المنصوري، و«ظاري» لعامر المنصوري، الشوط الثاني، و«جلموده» لثامر المرر الشوط الثالث، وفاز «غازي» لأحمد عبيد الكتبي، بالمركز الأول في الشوط الرابع، وحققت «شديدة» لناصر المنصوري، لقب الشوط الخامس، و«الذيب» لعلي عامر، بلقب السادس، وفازت «جميلة» لأحمد الكتبي بالمركز الأول في الشوط السابع، و«رايد» لسليم سعيد بالمركز الأول في الشوط الثامن.

وتم تكريم الفائزين بحضور حمدان المزروعي مدير عام نادي ليوا الرياضي، وأحمد سالم الهاملي عضو مجلس إدارة النادي، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد علي المزروعي عضو اللجنة المنظمة، والدكتور سعيد محسن المزروعي مشرف ميادين منطقة الظفرة لسباقات الهجن.

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