20 ميدالية لأبطال الإمارات في «آسيا لرفع الأثقال الكلاسيكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عادت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي لرياضة القوة البدنية إلى الدولة بـ20 ميدالية «15 ميدالية ذهبية، و5 فضيات»، حققها اللاعبون واللاعبات في بطولة آسيا لرفع الأثقال الكلاسيكية، في ماليزيا، في إنجاز جديد.

وتمكن محمد المازمي من الفوز بأربع ميداليات ذهبية في وزن 59 كلغم، واستأثر عبدالرحمن الحوسني بالمركز الأول مرتين بجانب المركز الثاني في وزن 83 كلغم. وعلى صعيد اللاعبات فازت إيمان العامري بأربع ذهبيات في وزن 57 كلغم، وأرتي أجاي شاه بأربع ذهبيات في وزن 63 كلغم، وحققت دبي الهضبان أربع ميداليات فضيات في فئة الناشئات في وزن 69 كلغم.

وأعرب طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، عن تقديره للإنجاز الذي حققه أصحاب الهمم في بطولة آسيا لرفع الأثقال الكلاسيكية 2023، على الرغم من المنافسة الكبيرة التي شهدتها البطولة.

وأضاف: نتطلع إلى تحقيق المزيد من التميز في البطولات الإقليمية والدولية القادمة، وطموحنا استثمار ما تحقق مستقبلاً، عبر تطوير لاعبينا وكوادرنا في القوة البدنية، وتوسيع رقعة هذه الرياضة في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

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