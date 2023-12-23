لامار وبن دري في ختام بطولة سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تختتم اليوم منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بالمباراة النهائية على اللقب الذهبي بين فريقي لامار بولو وبن دري بولو، على ملعب سلطان بن زايد في نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام البطولة، التي ينظمها النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو. وتعد مواجهة فريقي لامار بولو وبن دري بولو هي الثانية بين الفريقين خلال البطولة التي شهدت فوز بن دري في الدور التمهيدي على لامار 10 - 7.

وتقام على هامش الحفل الختامي للبطولة مباراة نهائي الترضية للفرق التي لم تبلغ المربع الذهبي للبطولة الرئيسية، والمقررة على كأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو، وتجمع فريقي الإمارات بولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق AM بولو بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم في مواجهة هي الأولى بين الفريقين المتأهلين لهذه المرحلة.

وأعلنت اللجنة المنظمة، إقامة مراسم تتويج الفائزين بعد المباراة النهائية، إضافة إلى تكريم الحكام والجهات المساهمة، والعديد من الفقرات الترفيهية والتراثية في أجواء احتفالية، كما تم تخصيص جوائز قيمة للجمهور.

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