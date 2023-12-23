30 مشاركاً بدورة مدربي البراعم والناشئين لكرة السلة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح الدورة التدريبية لمدربي كرة السلة للبراعم والناشئين في كرة السلة بأندية دبي والمدارس التعليمية بحضور 30 مشاركاً من السيدات والرجال، وألقى المحاضرات الخبير الصربي نيمانيا بجيدوف، واشتملت الدورة على 3 محاور هي:

التدريب الحركي، تدريب المهارات الأساسية للفئات العمرية، وأساسيات اللعبة. نظم الدورة مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة واستضافتها أكاديمية جام بصالة نادي النصر. وأكد أحمد المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أن فئة البراعم والناشئين هي الركيزة الأساسية في اكتشاف الموهوبين، وقال لدينا سياسة واضحة بشأن تطوير المواهب.

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