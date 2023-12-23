قمة الوصل وشباب الأهلي في دوري الطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام اليوم 4 مباريات بالجولة السابعة من دوري الكرة الطائرة للرجال ، ويلتقي عجمان مع بني ياس، والجزيرة مع حتا، والوصل مع شباب الأهلي، والنصر مع العين.

ويخطف «ديربي دبي»، الأضواء كونه يجمع بين المتصدر شباب الأهلي والوصل صاحب المركز الثالث، فيما تحظى مواجهة النصر والعين، بأهمية جماهيرية.

من ناحية أخرى، تقام اليوم، 5 مباريات بالجولة السادسة من دوري السيدات، ويلتقي الشارقة الرياضي للمرأة مع أي لايت، والوصل مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وايليت مع الشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية، وأبوظبي سبايكرز مع أكاديمية ايبك، ونادي أبوظبي للكرة الطائرة مع الجامعة الأمريكية.

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