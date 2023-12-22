"دراجات الإمارات" ترفع حصيلتها إلى 12 ميدالية في البطولة العربية

المصدر: وام

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رفع منتخب الدراجات رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، وتختتم فعاليتها غدا السبت، بمشاركة أكثر من 300 دراج ودراجة.

ونجح دراج منتخبنا الوطني عبدالله جاسم في احراز الميدالية الفضية لسباق "الفردي العام" تحت 23 سنة، بينما أحرز المنتخب الوطني، برونزية الترتيب العام للفرق، ليصل إجمالي الميداليات الملونة إلى 12 ميدالية بواقع ذهبية، و 6 فضيات، و5 برونزيات.

وأقيم سباق "الفردي العام" أقوى سباقات البطولة اليوم الجمعة لمسافة 155 كم، وشهد مشاركة 48 دراجا من 9 دول، ونجح المنتخب الجزائري في فرض سيطرته على السباق حتى خط النهاية حيث أنهى السباق بدخول 5 دراجين.

وجاء المنتخب المغربي وصيفا بثلاث لاعبين، بينما نجح دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم، في التواجد مع دراجي المنتخب الجزائري والمغربي في آخر 30 كم وحتى خط النهاية، ليحصل على الميدالية الفضية في فئة تحت 23 سنة كما حصل المنتخب الوطني على المركز الثالث في ترتيب الفرق.

وشهد السباق مشاركة .. أحمد المنصوري، ووليد النقبي، وسيف معيوف، ومحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم.

وتأتي مشاركة أحمد المنصوري في السباق تحضيرا للبطولات العالمية التي سيتواجد فيها الفترة المقبلة بداية من يناير المقبل، بهدف حصد مزيد من النقاط في التصنيف للصعود الرسمي إلى أولمبياد باريس 2024.

ويقام غدا السبت سباق "الفردي العام للشباب والناشئين" وهو آخر سباقات البطولة.

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